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’da Semih sesleri

Galatasaray’da Semih sesleri
Giriş Tarihi: 6.1.2020

Onyekuru’yu dün resmen açıklayan Cim-Bom sakat olan Luyindama’nın yerine ’tan ayrılacak eski oyuncusu ’ya yöneldi

Luyindama'nın sakatlığı sonrasında stoper sıkıntısı çeken Galatasaray'da Semih Kaya'nın ismi ön plana çıktı. Transfer listesinin ilk sırasına, Sampdoria forması giyen Murillo'yu yazan G.Saray bu oyuncunun transferinde yaşanan zorluk ve yabancı kontenjanı nedeniyle Kolombiyalı oyuncuyu transfer edemedi.

1.1 MİLYON EURO ALACAK
Öte yandan Galatasaray'ın Fransız ekibi Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru, sağlık kontrolünden geçti. Everton'dan kiralık olarak geldiği geçen sezon sarı-kırmızılı ekipte iyi işler yapan Nijeryalı futbolcu, 6 aylık bir ayrılığın ardından yeniden takıma döndü. Bu sezon sadece 4 karşılaşmada toplam 160 dakika görev yapan Onyekuru, bir asist yaptı. Monaco'nun kiralanması için ücret istemeyeceği Onyekuru'nun ise 6 aylık 1.1 milyon Euro alacağı dile getirildi.

LİNNES'İN LİSANSI ÇIKTI
TARAFTARLARIN bu sezon özlemle dönmesini bekledikleri Norveçli oyuncu Martin Linnes'in lisansı çıkarıldı. Sezon başında yabancı sınırına takıldığı için Martin Linnes'in sözleşmesini askıya alınmış ve o bölgede Mariano'nun formsuzluğu sonrası büyük sıkıntı yaşanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'na ligin ikinci yarısı için Linnes'in bildirimi yapıldı ve lisansı çıkarıldı. Bu gelişme sonrası hangi yabancı oyuncu veya oyuncuların lisanslarının askıya alınacağı ise büyük merakla bekleniyor.

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