Göztepe'de transfer hareketliliği! Gidecek isimler belli oldu

Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe ile ilgili son dakika transfer haberlerini yakından takip eden sarı-kırmızılı taraftarlar, gelecek ve gidecek olan futbolculara odaklandı. İkinci yarıda yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ndeki ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Göztepe'de yönetimin 6 ya da 7 futbolcuyla ilişiği keseceği vurgulandı

Göztepe'nin ikinci yarıda yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne taşınacak olmasıyla yıldız bir ismi takıma kazandırmak için çabalayan yönetimin, 34 kişilik kadrodan 6 ya da 7 futbolcuyla ilişiği keseceği vurgulandı.