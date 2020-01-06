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'de hareketliliği! Gidecek isimler belli oldu

Göztepe'de transfer hareketliliği! Gidecek isimler belli oldu

06.01.2020, 12:20 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020,12:32

'deki temsilcisi ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip eden sarı-kırmızılı taraftarlar, gelecek ve gidecek olan futbolculara odaklandı. İkinci yarıda yeni stadı Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ndeki ilk maçında ile karşılaşacak olan Göztepe'de yönetimin 6 ya da 7 futbolcuyla ilişiği keseceği vurgulandı

Göztepe'nin ikinci yarıda yeni stadı Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne taşınacak olmasıyla yıldız bir ismi takıma kazandırmak için çabalayan yönetimin, 34 kişilik kadrodan 6 ya da 7 futbolcuyla ilişiği keseceği vurgulandı.

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