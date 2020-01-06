Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe ile ilgili son dakika transfer haberlerini yakından takip eden sarı-kırmızılı taraftarlar, gelecek ve gidecek olan futbolculara odaklandı. İkinci yarıda yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ndeki ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Göztepe'de yönetimin 6 ya da 7 futbolcuyla ilişiği keseceği vurgulandı
Göztepe'nin ikinci yarıda yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne taşınacak olmasıyla yıldız bir ismi takıma kazandırmak için çabalayan yönetimin, 34 kişilik kadrodan 6 ya da 7 futbolcuyla ilişiği keseceği vurgulandı.
Göztepe'de transfer hareketliliği! Gidecek isimler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.