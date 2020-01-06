Kartal’ın gözü Prijovic’te

İkinci yarıya iddialı başlamak isteyen Siyah beyazlı yönetim S.Arabistan ekibi Al-Ittihad ile sözleşmesini fesheden Sırp oyuncuyu istiyor

Beşiktaş'ta golcü arayışları sürüyor. Siyah-beyazlılar, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile önceki gün yollarını ayıran Aleksandar Prijovic'in peşine düştü. Sırp oyuncunun Al-Ittihad ile sözleşmesini feshederek ülkeden ayrıldığı belirtildi. Al-Ittihad formasıyla 26 maça çıkan Prijovic, 12 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Yönetimin bu hafta içinde Prijovic ile bir kez daha görüşeceği öğrenildi.

CENK'İN TALİBİ ÇOĞALDI

Bu arada Beşiktaş, Premier Lig ekibi Everton'a sattığı eski oyuncusu Cenk Tosun'a yeniden talip oldu. Ancak İstanbul ekibinin yanı sıra Milli futbolcuya Premier Lig'den de talipler çıktı. Crystal Palace, Aston Villa ve Newcastle United'ın Cenk Tosun'u kiralık olarak istediği belirtildi. Daily Mail'in haberine göre, Cenk Tosun'u Beşiktaş forması giydiği dönemde de kadrosuna katmak isteyen Crystal Palace'ın kesenin ağzını açtığı belirtildi.



TAKVİYE İSTEDİ SÜPER

Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, yönetimden transfer yapılmasını istediklerini söyledi. Avcı, "Transfer talebimiz var ama limitler var. Türkiye Futbol Federasyonu ile limitler konusunda birtakım görüşmeler var, sonuçlarını bekliyoruz. Transfer konusuna yönetim bakıyor. Bizim işimiz mevcudu daha iyi hale nasıl getiririz, o konuda çalışıyoruz. Transferde tabii ki gelenler, gidenler olacak" ifadesini kullandı.