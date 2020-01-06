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Nazilli’den kötü prova

Nazilli’den kötü prova
Giriş Tarihi: 6.1.2020

3. Lig 3. ’ta şampiyonluk hedefleyen , hazırlık maçında konuk ettiği ’a 76. dakikada ’ın kafayla attığı golle yenilip, şaşırttı

3. Lig 3. Grup ekibi Nazilli Belediyespor, yaptığı hazırlık karşılaşmasında sahasında ağırladığı 1. Grup ekibi Kızılcabölükspor'a 1-0 mağlup oldu, ikinci devre öncesi umut vermedi. Nazilli'de oynanan karşılaşmaya her iki takım da tutuk başladı. İlk yarısı orta saha mücadeleleriyle geçti. Siyah İnciler, gol yollarındaki eksikliğiyle dikkat çekti. İkinci yarıya daha atak başlayan konuk ekip Kızılcabölük, aradığı golü 76. dakikada İlyas'ın kafa şutuyla buldu. Ev sahibi Nazilli ekibine göre oldukça hızlı ve atak oynayan Mekik, kontrollü oyunu ile ikinci yarı için ışık verdi. Ev sahibi Nazilli Belediyespor ise İlyas ile aradığı golleri uzaktan şutlarla ararken, golcü eksikliğini hissetti.

ÜMİT ÖZMEN

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