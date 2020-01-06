Nereden nereye?

Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferleriyle dikkat çeken, Avrupa Ligi’nde mücadele eden Akigo, kasasını doldurmuştu. Ama küme düşmek pahalıya mal oldu, yeşil-siyahlıların şimdilerde eski borçlarla başı dertte

Akhisarspor, maziyi mumlu arıyor. 7 sezon Süper Lig'de boy gösteren, elde ettiği başarılarla alkış toplayan Akigolar, 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Yeşil-siyahlılar, 2018-2019 sezonunun başında bu kez Süper Kupa karşılaşmasında Galatasaray'ı mağlup ederek, ikinci büyük zaferine ulaşmıştı. 2018-2019 sezonunda Süper Lig'e veda eden Akigo'da çöküş başladı. Eski başkan Hüseyin Eryüksel ve ekibi kulübü bu süreçte iyi idare edemedi.

FIFA'DA 4 TANE DOSYASI VAR

Asbaşkan Ali Kuloğlu, FIFA'da 4 tane dosyalarının olduğuna işaret etti. Kuloğlu, "Emnes noktalandı, Grbic büyük ihtimalle aleyhimize sonuçlanacak. Bir 650 bin Euro borç da ona görünüyor. Josue konusunda bizim bir alakamız yok. Osmanlıspor'dan fesih olduktan 1 ay sonra onu transfer ettik. Fakat Josue'nin avukatı bu protokole uymayıp 85 bin Euro istedi. Dany yeni FIFA'ya dava açtı. Ceza alma ihtimalimiz yok. Karşı dava açıyoruz. Gekas'ta dava lehimize sonuçlandı. Gekas'tan 670 bin Euro alacağımız söz konusu" dedi.



EMNES KABUSU TÜRKİYE

Futbol Adamları Derneği Akhisar Şubesi'ni ziyaret eden yeşilsiyahlı yönetimde asbaşkan Ali Kuloğlu, borçlu oldukları 4 eski yabancıdan yalnız 2017'de 7 maçta forma giyen Marvin Emnes'in 970 bin Euro alacağının FIFA ve CAS'ta onaylanarak kesinleştiğini söyledi. Kuloğlu, "Bizim FIFA ve CAS'ta onanmış olan cezamız Marvin Emnes olayında 1 milyon 170 bin Euro. Bunun 200 bin Euro'luk kısmı ödendi. Geri kalan kısmı da ödenecek. Transfer yasağı da kalkacak" dedi.



'AKHİSARSPOR SEVGİSİ TEMELDE AŞILANACAK'

Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut, üyeliklerin açık olduğunu söyledi. Karabulut, "Bizim 125 tane üyemiz var. Yüzde 90'ı eski üye. İsteyenler üye olabilir ama bunun da belli kriterleri var. Akhisar'a gönül veren insanlar gelsin, Akhisar sevdalısı insanlar gelsin. Akhisarspor'un halkla kaynaşması adına okullara hocamızı ve sporcularımızı gönderiyoruz. Bunu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de söyledik. Herkesi idmanlarımıza bekliyoruz. Akhisar sevgisini aşılamak istiyoruz. Okullardaki öğrenciler maçlara gelsinler diye projelerimiz var. Bilet fiyatlarını 5 TL'ye kadar indirdik" dedi.

KULOĞLU: BU KULÜBÜ KURUMSALLAŞTIRACAĞIZ

Akhisarspor Asbaşkanı Ali Kuloğlu tek hedeflerinin kulübü kurumsallıştarmak olduğunu belirtti. Kuloğlu, Süper Lig'e çıkarsak 100 milyon TL'lik gelir elde edebiliriz. Çıkınca Akhisarspor'u CEO ile yönetmek ve altyapıya muhakkak profesyonel koordinatör getirmek istiyoruz" dedi. Kuloğlu, şöyle devam etti: "Gelirimiz aylık 860 bin TL. Ama giderimiz 3 milyon TL. Futbolcular, maç başları, personel, kiralar, SSK ve stopaj hepsi bu giderin içinde." Kuloğlu, statta kesinlikle alkollü taraftar istemediklerini de sözlerine ekledi.



BÜYÜK: TARAFTARLARLA BÜTÜNLEŞMEMİZ LAZIM

AKHİSARSPOR eski teknik direktörü Memiş Büyük, yönetime seslendi. Büyük, "Pozitif enerji- 17 yi biz de onlara vermeliyiz. İlk 2 yarışının içindeyiz. Bunu taraftarlarımıza inandırmalıyız. Taraftarlarla takımı bütünleştirmeliyiz. Kombine bilet kampanyası başlatmak gerekiyor. Yönetim ateşi yakmalı" dedi.

KENAN MOLLA