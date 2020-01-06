Serie A'da kritik maç! Bologna - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Bologna - Fiorentina canlı anlatım

Serie A'nın 18. hafta mücadelesinde Bologna - Fiorentina karşı karşıya geliyor. İtalya'daki kritik maçı merakla bekleyen futbolseverler Bologna - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor. İşte Bologna - Fiorentina maçıyla ilgili detaylar...
Serie A'nın 18. hafta mücadelesinde Bologna - Fiorentina karşı karşıya geliyor. İtalya'daki kritik maçı merakla bekleyen futbolseverler Bologna - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor.
BOLOGNA - FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Serie A'da 06 Ocak 2020 Pazartesi günü oynanacak olan Bologna - Fiorentina maçı Bein Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Serie A'nın 18. haftasında karşı karşıya gelen Bologna - Fiorentina maçı saat 14:30'da başlayacak.
Bologna ile Fiorentina arasındaki kritik mücadele Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.
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