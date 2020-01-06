Serie A'da kritik maç! Bologna - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Bologna - Fiorentina canlı anlatım

Serie A'nın 18. hafta mücadelesinde Bologna - Fiorentina karşı karşıya geliyor. İtalya'daki kritik maçı merakla bekleyen futbolseverler Bologna - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor. İşte Bologna - Fiorentina maçıyla ilgili detaylar...