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Serie A'da kritik maç! - maçı ne zaman, saat kaçta? Bologna - Fiorentina canlı anlatım

Serie A'da kritik maç! Bologna - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Bologna - Fiorentina canlı anlatım

06.01.2020, 15:04 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020,15:05

Serie A'nın 18. hafta mücadelesinde  -  karşı karşıya geliyor. 'daki kritik maçı merakla bekleyen futbolseverler Bologna - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor. İşte Bologna - Fiorentina maçıyla ilgili detaylar...

Serie A'nın 18. hafta mücadelesinde Bologna - Fiorentina karşı karşıya geliyor. İtalya'daki kritik maçı merakla bekleyen futbolseverler Bologna - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor.

BOLOGNA - FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Serie A'da 06 Ocak 2020 Pazartesi günü oynanacak olan Bologna - Fiorentina maçı Bein Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Serie A'nın 18. haftasında karşı karşıya gelen Bologna - Fiorentina maçı saat 14:30'da başlayacak.

Bologna ile Fiorentina arasındaki kritik mücadele Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.

BOLOGNA-FİORENTİNA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

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