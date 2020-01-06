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Söke bombaladı

Söke bombaladı
Giriş Tarihi: 6.1.2020

Kırmızı-lacivertliler, bir dönem Aydın 1923 forması da giyen Dersimspor’dan orta saha oyuncusu ’ı kadrosuna dahil etti

BAL 8. Grup'ta ikinci yarıya iddialı bir giriş yapmak isteyen Sökespor'da transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu defans oyuncusu Faruk Affan Doruklu, orta saha oyuncusu Altan Aksoy, kaleci Süleyman Genal, santrfor Sercan Tunç ile güçlendiren kırmızı-lacivertliler transferde son bombayı patlattı. Sökespor, kariyerine Antalyaspor'da başlayan, Zeytinburnu, Tokatspor, Göztepe, Kahramanmaraş, Alanyaspor, Aydınspor 1923, Tarsus İY, Cizrespor, Ankara Demir, Akşehirspor ve son olarak Dersimspor formalarını giyen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Şamil Ünal'la anlaştı.

ÖZDEMİR'LE YİNE BULUŞTU
Şamil Ünal, 2016-2017 sezonunda formasını giydiği Aydınspor 1923'ü o dönemde çalıştıran teknik direktör Göksel Özdemir ile aynı takımda bir kez daha buluştu. 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig tecrübesi bulunan tecrübeli oyuncu, ilk yarıda BAL'da mücadele eden Dersimspor ile 10 maça çıkarken 2 gol attı. Aydın'a döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Şamil, "Başarı için geldim" dedi. Şamil, futbol kariyerinde 400 maça çıktı, 34 gol kaydetti.

KAZIM YÖRÜKCE

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