Akhisar tetikte

Süper Lig’e çıkacaklarını iddia eden teknik patron Altıparmak, “Yasak kalkarsa takviye yaparız. Aksi bir durumda bu kadro da bize yeter”

KENAN MOLLA

ESKİ yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden FIFA kanalıyla gelen transfer yasağı ile sarsılan TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak her şartta Süper Lig'e çıkacaklarını söyledi. Yönetimin yasağı kaldırabilmek için çaba gösterdiğini anlatan deneyimli teknik adam, "Yasak kalkarsa gerekli takviyeleri yaparız. Ancak aksi bir durumda mevcut kadromuz da zirveye oynayacak kalitede" dedi.

'SAKATLIKLAR BELİMİZİ BÜKTÜ'

17 final maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını vurgulayan teknik patron Altıparmak, şöyle konuştu: "Elimizdeki oyuncularımızla başarıyı sağlarız. Sezon başında şampiyonluğa oynayacak bir ekip kurduk. İlk yarıda maalesef talihsiz sakatlıklar yaşadık. Bundan dolayı tam kadro hazırlanamadık. Bazı maçlarda ise hesapta olmayan puanlar kaybettik. Devre arasında sakat futbolcularımız tamamen iyileşti ve takıma döndü. Transfer yaparsak avantajımız olur, yapamazsak da iddiamızdan bir şey kaybetmeyiz" diye konuştu. İkinci yarı hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Altıparmak, "Yoğun bir idman programımız var. Lig esas olarak ikinci devrede başlıyor. En iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.



ANTALYA'DA GÜÇLENİYOR

Sezonun ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlanan Akhisarspor, bu sabah yaptığı antrenmanda kuvvet ve çalıştı. Sezonun ilk yarısını 27 puanla 6. sırada tamamlayan Akigo, ikinci yarı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde yoğun tempoda çalışan çalışan yeşil-siyahlı ekipte, uçağı rötar yaptığı için aktarma uçuşunu kaçıran İzlandalı futbolcu Elmar Bjarnasson henüz kampa katılmadı. Tecrübeli oyuncunun bu akşam takıma dahil olacağı öğrenildi. Günde çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdüren Akhisar, 12 Ocak tarihine kadar Antalya'da sezonun ikinci yarı çalışmalarını sürdürecek.



AKİGO'DA İLK YARIDA 24 FUTBOLCU OYNADI

TFF 1. Lig'in ilk devresinde 24 farklı ismin forma giydiği Akhisarspor'da, Erhan Çelenk 17 maçta da forma şansı buldu. Kaleci Gökhan Değirmenci'nin 1440 dakika ile en fazla süre alan isim konumunda olduğu yeşil-siyahlı ekipte, Edin Cocalic de 1408 dakikada sahada kaldı. Akhisarspor'da, Eray Ataseven, kaleci Milan Lukac, Bertuğ Bayar en az süre alan futbolcular olarak dikkat çekti. Toplam 44 sarı ve 3 kırmızı kartla cezalandırılan Akigo'da, Çekdar Orhan, Theodor Bjarnason ve Tolga Ünlü birer kez takımlarını eksik bıraktı. Atılan 21 golde 7 farklı ismin imzasının bulunduğu Akhisarspor'da Burhan Eşer 8, Sokol Cikalleshi 5, Erhan Çelenk 4, Aykut Çeviker, Ergin Keleş, İrfan Hadzic ve Uğur Arslan Kuru birer gol buldu.