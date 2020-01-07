Antalya’da Tuna 1.5 yıllık imzaladı

ANTALYASPOR'DA prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Tamer Tuna ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Antalya Stadı'ndaki basın toplantısı odasında düzenlenen imza töreninde konuşan Tuna, Antalya'da bulunmaktan ve futbolun içinde kalmaktan dolayı mutlu olduğunu, Antalyaspor deneyimini ilk defa yaşayacağını söyledi.

ANTALYASPOR'DA prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Tamer Tuna ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Antalya Stadı'ndaki basın toplantısı odasında düzenlenen imza töreninde konuşan Tuna, Antalya'da bulunmaktan ve futbolun içinde kalmaktan dolayı mutlu olduğunu, Antalyaspor deneyimini ilk defa yaşayacağını söyledi. Tuna, Gelson Dala, Aly Cissokho ve Tarık Çamdal'ın takımdan ayrıldığını ve devre arası kamp çalışmalarında yer almadıklarını açıkladı.