Arda bilmecesi

Fatih Terim’in açık kapı bıraktığı, başkan Cengiz’in ise “Gündemimizde yok” dediği yıldızın geleceği belirsizliğini korurken süreç ilginç bir hal aldı.

Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna katan G.Saray'da Arda Turan bilmecesi yaşanıyor. Başkan Mustafa Cengiz'in "Arda gündemimizde yok" açıklamasına karşın teknik direktör Fatih Terim'in "Ben olsam o cümleyi kullanmazdım" demesi sarı-kırmızılı kulüpte yine soğuk rüzgarların esmesine sebep oldu. Ligin ilk yarısındaki Başakşehir maçında tecrübeli çalıştırıcının eline öpüp buzları eriten Arda'nın yeniden yuvaya döneceği ileri sürülse de yaşanan gelişmeler kafalarda soru işareti yarattı.

TERİM NE DEMİŞTİ?

Bilindiği gibi Terim Antalya maçı sonrasında yıldız isimle ilgili olarak "Arda, G.Saray'da mı bırakmalı' derseniz, benim oyum bundan yana olur. Arda iyi bir G.Saraylıdır ve kendisini futbola vermesi gereken önemli bir zaman dilimi var" diyerek açık kapı bırakmıştı. Ancak Başkan Cengiz'in futbolcunun dönmesine sıcak bakmadığı yönündeki söylemleri ile durum ilginç bir hal aldı. Yönetim ve teknik heyetin bu konuda nasıl bir karar alacağı merak edilirken oyuncu Başakşehir'in Antalya kampında da yer almıyor.



NİCO GAİTAN KARARSIZLIĞI

G.Saray'ın transfer gündeminde yer alan Nico Gaitan ile ilgili yönetim çekimser davranıyor. 31 yaşındaki Arjantinli oyuncuyla Boca Juniors'un anlaşıp sonra vazgeçmesi, ardından da Vasco Da Gama'nın görüşmeler devam ederken geri çekilmesi Galatasaray'ı rahatsız etti. Bu durum sebebiyle sarıkırmızılılar kararsız kalırken oyuncunun bir sakatlık sorununun olup olmadığı araştırılıyor.

TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ İDDİASI

Galatasaray ile anılan Arda Turan için iki iddia daha ortaya atıldı. Tecrübeli oyuncunun Beşiktaş'ın da gündemine geldiği bildirilirken menajerlerin Trabzonspor'a da önerdikleri ortaya çıktı. Arda'nın G.Saray olmazsa bu iki kulüpten birine imza atacağı konuşuluyor.



SARACCHİ RESMEN ASLAN

Galatasaray, Leipzig forması giyen Marcelo Saracchi transferini resmen açıkladı. Sarı- Kırmızılı kulüp Uruguaylı sol beki 1.5 yıllığına kiraladığını KAP'a bildirdi. Saracchi Galatasaray'dan bu sezon için 700 bin Euro, gelecek sezon için de 1 milyon 350 bin Euro kazanacak. Ayrıca 21 yaşındaki futbolcunun kulübüne 500 bin Euro kiralama bedeli ödenecek.