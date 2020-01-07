BA-ŞA-RA-CA-ĞIZ

Manisa Futbol Kulübü'nün tecrübeli golcüsü Serdar Deliktaş, uzun maratonu zirvede bitireceklerini, TFF 1. Lig'e çıkacaklarını iddia etti. Deliktaş, “İlk yarıyı istediğimiz noktada tamamladık. İkinci devre daha zor geçecek. Özellikle ilk 6 maç bizim için önemli. Kesinlikle kaybetme lüksümüz yok.” dedi

CÜNEYT HASÇELİK

2. Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi lider kapatan Manisa Futbol Kulübü'nün tecrübeli golcüsü Serdar Deliktaş, Antalya kampında iddialı açıklamalar yaptı. Belek'ten siyah-beyazlı taraftarlara mesaj yollayan Serdar, "Şampiyonluk ipini biz göğüsleyeceğiz. Bunu başaracak güçteyiz. Manisa üst ligi hak ediyor" dedi.

'GOLLERİM SÜRECEK'

Ligin ilk yarısında attığı 13 golle dikkat çeken Serdar, "Ancak daha fazlasını da atabilirdim. Elbette bu sadece benim değil, tüm takım arkadaşlarımın katkısı, birlik ve beraberliğimizle oldu. Attığım goller bana ekstra özgüven oldu. İnşallah ikinci yarıda daha çok goller atmak istiyorum. Kendime bir hedef koydum. Öncelikle şampiyon olup, attığımız gollerle katkıda bulunursak ne mutlu bize" diye konuştu. Ligin ikinci yarısında şampiyonluk yarışının kıran kırana geçeceğini sözlerine ekleyen golcü oyuncu, şöyle konuştu: "İkinci yarıda şampiyonluk yarışında büyük bir heyecan yaşanacak. Biz de çok kaliteli oyuncular aldık. İkinci yarıda kaybetme lüksümüz yok. İkinci yarıya çok ciddi hazırlandık ve kampı da çok iyi geçirdik. İnşallah kazasız belasız, fire vermeden bir ikinci yarı geçiririz. Özellikle ilk 6 maç bizim için çok önemli. Her maça final gözüyle bakıyoruz. İnşallah şampiyonluk hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.



'İLK MAÇLAR HEP ZORDUR'

DEVRE arasında transfer ettikleri futbolcuların takıma uyum sağladığını belirten Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin, "Scout ekibimizin izlediği, bizlerin beğendiği bu oyuncular oldukça iyiler. Takıma çabuk adapte oldular. Bu bizim için oldukça sevindirici bir olay. Bizim şu anda en büyük rakibimizin kendimiz olduğunu düşünüyorum. Eğer çıktığımız maçlarda coşkumuzu, isteğimizi ve arzumuzu sahaya yansıtırsak önümüzde kimse duramaz. İlk maçlar her zaman zordur" dedi.



YİĞİT KEREM'E MİLLİ DAVET

U-16 Milli Takımımızın 15-21 Ocak 2020 tarihleri arasında Aydın'da düzenlenecek olan Mercedes Benz Uluslararası Ege Kupası aday kadrosu açıklandı. Manisa Futbol Kulübü'nün genç milli futbolcusu Yiğit Kerem de aday kadroya çağrıldı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 10 Ocak 2020 Cuma günü saat 14.30'da Aydın Charisma De Luxe Otel'de toplanacak.