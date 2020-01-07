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Bal-Kes’ten sürprizi

Bal-Kes’ten Bilalli sürprizi
Giriş Tarihi: 7.1.2020

Ekol Hastanesi Balıkesirspor, yasağı olmasına rağmen Kosovalı genç oyuncu ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da yönetimden, ilginç bir hamle geldi. Bal-Kes'ın anlaşma sağladığı Kosova U-17 Milli Takım oyuncusu Oltion Bilalli, önceki gün akşam saatlerinde takımın kampına katıldı. Kırmızı-beyazlı kulübün transfer yasağı sürmesi sebebiyle oyuncu profesyonel sözleşme imzalamayacak, eğer kulüp bulamazsa amatör lisans ile Balıkesirspor U-19 takımında forma giyecek.

G.SARAY'DA OYNAMIŞTI
2002 doğumlu Kosovalı Bilalli, ülkesinin en dikkat çeken yeteneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bilalli, forvet arkasında oynuyor. Genç oyuncu, kanatlarda da görev yapabiliyor. Bilalli, Galatasaray U-17 ve U-19 takımlarında fiziğiyle ön plana çıkmıştı. Balıkesir yönetiminin bu ilginç hamlesine, taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

ÜMİT YÖNEY

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