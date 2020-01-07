Göztepe transfer haberi: Quaresma Göztepe'ye mi geliyor?

Süper Lig'de yeni stadına kavuşacağı ikinci yarıya yıldız bir ismi transfer ederek girmeyi amaçlayan Göztepe'nin, Kasımpaşa ile yol ayrımına gelen Portekizli Ricardo Quaresma ile ilgilendiği iddia edildi.

Süper Lig'de yeni stadına kavuşacağı ikinci yarıya yıldız bir ismi transfer ederek girmeyi amaçlayan Göztepe'nin, Kasımpaşa ile yol ayrımına gelen Portekizli Ricardo Quaresma ile ilgilendiği iddia edildi.