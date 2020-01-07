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haberi: Quaresma Göztepe'ye mi geliyor?

Göztepe transfer haberi: Quaresma Göztepe'ye mi geliyor?

07.01.2020, 13:29

'de yeni stadına kavuşacağı ikinci yarıya yıldız bir ismi ederek girmeyi amaçlayan 'nin, ile yol ayrımına gelen Portekizli ile ilgilendiği iddia edildi.

'de yeni stadına kavuşacağı ikinci yarıya yıldız bir ismi ederek girmeyi amaçlayan 'nin, ile yol ayrımına gelen Portekizli ile ilgilendiği iddia edildi.

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