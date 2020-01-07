Nazilli’de Volkan da veda etti

3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'da yaprak dökümü yaşanıyor. Defans oyuncusu Burak Özbakır'ın ardından santrfor Volkan Akyıldız da takımdan ayrıldı.

3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'da yaprak dökümü yaşanıyor. Defans oyuncusu Burak Özbakır'ın ardından santrfor Volkan Akyıldız da takımdan ayrıldı. Sezon başında Ofspor'dan transfer edilen ve bu sezon forma giydiği 12 maçta 5 golü bulunan 25 yaşındaki oyuncuyla yolların ayrılması takımda şok etkisi yarattı. Kulüpten Volkan'ın ayrılığı ile ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Volkan ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Volkan Akyıldız'a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

KAZIM YÖRÜKCE