Siyah-beyazlılarda, devrenin bitmesinin ardından 7 futbolcu gönderildi, transferde 5 oyuncu imza attı
3. Lig 3. Grup'ta devreyi 29 puanla 4. sırada tamamlayan Somaspor, operasyon yaptı. Siyah-beyazlılarda, Yasin Hatipoğlu, Bilal Şeflek, Ahmet Tamet, Çağlayan Gülügen, Mustafa Bedirhan Çelik, Oğuzhan Nemli ve Hayri Mert Yomralıoğlu'yla yollar ayrıldı.
TAKVİYELER TAMAM
Somaspor, 7 futbolcusuyla yollarını ayırırken, kadrosuna önemli takviyeler yaptı. 2020'de hareketli günler geçiren Siyah İnciler, Ci Group Buca'dan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Cafercan Aksu, Kızılcabölük'ten 26 yaşındaki forvet oyuncusu Melih Vardar, Sivas Belediye'den 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mustafa Aydoğdu, 1922 Konya'dan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Nurettin Çağlar ve Bayrampaşa'dan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Taner Yıldız'ı kadrosuna kattı.
ÜMİT YÖNEY
Somaspor’da giyotin çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.