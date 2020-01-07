Yeni aday Garcia

Fenerbahçe sol bek transferinde Young Boys’ta forma giyen Garcia’yı gündemine aldı. Rodriguez ile de görüşmeler sürüyor

FENERBAHÇE'NİN sol bek arayışları tüm hızıyla devam ederken dün de yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertliler Young Boys'ta forma giyen 23 yaşındaki Ulisses Garcia'yı gündemine aldı. Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu ile ilgili önümüzdeki günlerde bir hamle olacak. Son iki sezondur İsviçre kulübünde görev alan oyuncu bu sezon 16 karşılaşmada 1 gol atıp 1 asist yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 karşılaşmada 2 asisti bulunan oyuncu Young Boys'a Alman ekibi Werder Bremen'den transfer olmuştu. Kanarya'nın ayrıca Milan'ın sol beki Ricardo Rodriguez ile ilgili de temasları sürerken forvet transferiyle ilgili de Papiss Cisse için Aytemiz Alanyaspor'la orta yolu bulmak için çaba sarf ediliyor.

MEVLÜT'Ü VERECEKLER

SARI-LACİVERTLİLER 34 yaşındaki Senegalli golcü için Mehmet Ekici'den sonra Mevlüt Erdinç'i de Akdeniz ekibine vermeyi kabul etti. Alanyaspor'un Mevlüt dışında para talebinde de bulunduğu bildirildi.



MAURİCİO ISLA ARJANTİN'E DOĞRU

Fenerbahçe'nin Şilili milli oyuncusu Mauricio Isla'nın Arjantin yolcusu olduğu iddia edildi. Arjantin basınında yer alan haberlere göre Isla'nın transferi için Boca Juniors ve Fenerbahçe'nin görüşmelerde son aşamaya geldiği belirtildi. Boca Juniors'ın takımda görmek istediği tecrübeli oyuncu ile ilgili baskı uyguladığı belirtilirken, transferin bu hafta netleşeceği iddia edildi.



ALİ KOÇ DURUŞMAYA KATILACAK

F.BAHÇE'DE Kumpas Davası ile ilgili son duruşmada yaşananlara dair açıklama yapıldı. Yöneticilerden Fethi Pekin, Ali Koç'un da önümüzdeki hafta duruşmaya katılarak ifade vereceğini açıkladı.