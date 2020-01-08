A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Malta maçı kadrosu belli oldu! Türkiye-Malta maçı ne zaman?

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 17 Ocak Cuma günü Malta'yla oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu açıklanmasının ardından futbolseverler tarafından Türkiye-Malta maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu merak konusu oldu. İşte Türkiye-Malta maçıyla ilgili detaylar...