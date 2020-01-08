Akhisarspor’da başkan umutlu

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'a Süper Lig döneminde takımda forma giyen eski yabancı oyunculara olan borçlarından dolayı transfer yasağı geldiği iddia edilmişti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'a Süper Lig döneminde takımda forma giyen eski yabancı oyunculara olan borçlarından dolayı transfer yasağı geldiği iddia edilmişti. Kulüp başkanı Fatih Karabulut, yasağın henüz kesinleşmediğini belirtti. Karabulut, "Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapacağız. Diğer futbolcularla bir sıkıntımız yok, sadece Marvin Emnes ile ilgili bir sıkıntı var. Dany ve Josue ile mahkemeliğiz ama kazanma şansları yüzde bir bile değil. Biz transfer bile yapmasak bu takım üç tane 11 çıkarır. Kazansak şu an ikinciydik. Yenemedik beşinci olduk bu kötü bir şey değil. Futbolcumuza, resmi daireye borcumuz yok. 70 yabancı futbolcu gelmiş gitmiş takıma. Bunlar muhakkak olacak birini suçlamak yanlış olur. Diğer kulüplerin bu şekilde 10-15 dosyası var" dedi.

KENAN MOLLA