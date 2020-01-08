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Bal-Kes’te Bilalli Antalya kampında

Bal-Kes’te Bilalli Antalya kampında
Giriş Tarihi: 8.1.2020

yeni transferi olan Kosovalı genç yetenek kampına getirdi. Genç oyuncu, Balıkesirspor formasını giydi. Bilalli, Balıkesirspor altyapısı için imza atarak takımında oynayacak.

BALIKESİRSPOR yeni transferi olan Kosovalı genç yetenek Oltion Bilalli Antalya kampına getirdi. Genç oyuncu, Balıkesirspor formasını giydi. Bilalli, Balıkesirspor altyapısı için imza atarak U-19 takımında oynayacak. Sezon başında ise Bilalli ile profesyonel sözleşme yapılacak. Teknik direktör Ramazan Kurşunlu, "Her kulübün yaşadığı maddi sorunları biz de elbette yaşıyoruz. Transfer yasağını da kaldıramayacağız.

OĞUZHAN'A TALİP ÇOK
TOMİSLAV Glumac 5 sezondur burada oynuyordu ve iyi bir oyuncuydu. Oğuzhan Çapar'a talip çok. Bilalli, kampımıza katıldı. Kosova'dan takip ediyorum. Bilalli Galatasaray'ın da gündemindeydi. Tercihini bizden yana kullandı çok mutluyuz. Bilalli, 10 numara pozisyonunda oynuyor sol ayaklı Sergen Yalçın'ın kopyası diyebiliriz" dedi.

ÜMİT YÖNEY

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