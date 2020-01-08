Denizlispor'da Oğuz Yılmaz'a af çıktı

Süper Lig'de ikinci yarıya Antalya kampında hazırlanan Yukatel Denizlispor'da Mehmet Akyüz ve Burak Çalık'la birlikte kampa götürülmeyip kadro dışı bırakılan savunma oyuncusu Oğuz Yılmaz affedildi.

Denizlispor'da alacakları nedeniyle Mehmet ve Burak ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çekince kadro dışı bırakılan Oğuz Yılmaz'la anlaşma sağlandı.

Kendisine kulüp bulması istenen tecrübeli stoperle görüşen yönetim alacakları konusunda uzlaşarak Oğuz'la yola devam kararı aldı. Konu ile ilgili Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Maddi konularda ihtilaf yaşadığımız Oğuz Yılmaz ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisi bugün takımımızın Antalya kampına katılarak takımımız ile çalışmalara başlayacaktır" denildi. Oğuz, Süper Lig'in ilk yarısında 12'si ilk 11'de olmak üzere 13 maçta forma giyerek istikrarlı bir grafik sergilemişti.

DHA