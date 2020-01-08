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'nin yeni transferi 'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette İstanbul'da

08.01.2020, 14:15

temsilcisi 'ta forma giyen Gineli savunmacı , ile prensipte anlaşma sağlayınca 'a geldi. Falette'in kampına yetiştirilmesi bekleniyor.

Adil Rami ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Alman kulübünde süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Falette'i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlanınca 27 yaşındaki stoper İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolü ve imzanın ardından Falette'in Antalya kampına yetiştirilmesi bekleniyor.

DHA

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