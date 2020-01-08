Göztepe'de flaş karar! Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok kadro dışı..

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin kadro dışı kaldı. İki futbolcu Antalya kampına götürülmedi.

Süper Lig'de ilk yarıyı 23 puanla 10.sırada kapatan Göztepe'de flaş bir karar alındı. Takımın deneyimli oyuncuları Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok'un Antalya kamp kadrosuna alınmadığı ve kadro dışı kaldığı bilgisine ulaşıldı. (DHA)

EREN SADECE 3 MAÇ, YASİN ÖZTEKİN İSE BİR MAÇ İLK 11 OYNADI

Yasin Öztekin bu sezon Göztepe forması altında Süper Lig'de toplam 8 maça çıakrken sadece bir kez ilk 11'de görev yaptı. Eren Derdiyok ise 5 kez Süper Lig'de maça çıkarken 3 mücadelede ilk 11'de görev yaptı. İki oyuncu da bu sezon ligde gol atamadı.



DHA