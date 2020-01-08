Horoz atakta

Erzurum BŞB’den İbrahim Akdağ, Hatayspor’dan Caner Hüseyin Bağ ve Konyaspor’dan Ali Turan’a kanca atan yeşil-siyahlılar görüşmeleri sürdürüyor

SEBAHATTİN ALP

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında üst sıralarda olmayı amaçlayan Yukatel Denizlispor transferde atağa kalktı. Senegalli orta saha Alfred Ndiaye ile görüşmelerini sürdüren yeşil-siyahlılar, sezon başında da adı kulüple anılan Hataysporlu Caner Hüseyin Bağ'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu İbrahim Akdağ'ı da listesine aldı. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in kanatlarda rotasyonu sağlamak için Caner'i, orta sahada da alternatifleri artırmak amacıyla İbrahim'i takımda görmek istediği belirtildi. Horoz'un bir diğer ilgilendiği isim Konyaspor'dan ayrılan sağ bek Ali Turan.



İBRAHİM SÜPER LİG PATENTLİ

29 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ, bu sezon 1. Lig'de 14 maçta görev yaptı, 1 gol attı. Geçen sezon Erzurum'la Süper Lig'de boy gösteren ve 29 maçta 3 golü bulunan İbrahim, teklife sıcak bakıyor. 1. Lig'de lider olan Hatay'ın başarısında büyük pay sahibi olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Caner Hüseyin, ilk devrede 17 maçta banko oynadı, 2 gol attı. Bir dönem Nazilli'de forma giyen tecrübeli oyuncu, geçen sezon Hatay formasıyla 42 maça çıkıp 6 golle dikkatleri çekmiş, sezon başında Horoz'un yine gündemine gelmişti.



N'DİAYE İÇİN BASTIRIYORLAR

Yukatel Denizlispor, transferde Alfred Ndiaye'yi gündemine aldı. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in orta sahaya takviye istemesi üzerine harekete geçen yönetimin 30 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başladığı öğrenildi. Suudi Arabistan takımlarından Al Shabab'ta forma giyen ve bu kulüple 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Ndiaye ülkemizde daha önce Eskişehirspor ve Buraspor formalarını terletti.



KUPAKOLİK ALİ TURAN GÜNDEMDE

ALİ Turan, Konya formasıyla Türkiye Kupası, Süper Kupa ve 2 kez TSYD Ankara Kupası'nı kazandı. 2012-13'te 1. Lig'de Konya'da şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki defans oyuncusu, 7.5 sezon Konyaspor'da görev yaptı, 218 maçta oynadı. Ali, bir dönem Erciyes, Kayseri, Antalya ve Galatasaray takımlarının da formasını giydi.



EN GOLCÜ İSİM RODALLEGA

İlk devrede 19 gol bulan Denizlispor'da, Hugo Rodallega 5 golle en golcü isim olurken, Oscar Estupinan ile Radoslaw Murawski 3'er, Hadi Sacko ile Modou Barrow 2'şer, Mustafa Yumlu, Olcay Şahan ve Recep Niyaz ise 1'er gol kaydetti. Yukatel Denizlispor hanesindeki bir gol de Antalyaspor'dan Bahadır Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle yazıldı. Yukatel Denizlispor hanesine yazılan 19 golün 10'u ayakla, 6'i kafayla, 2'si de penaltı vuruşundan geldi. Yukatel Denizlispor'da kaleci Stackhowiak Galatasaray, Antalyaspor ve Göztepe müsabakalarında birer penaltı vuruşunu kurtardı.



DENİZLİSPOR'UN BANKOSU ADAM

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 22 puanla kapatan Yukatel Denizlispor'da, 17 maçın hepsinde 90 dakika sahada kalan kaleci Adam Stackhowiak en istikrarlı isim oldu. Süper Lig'e 9 yıl aradan sonra dönen ve ligin ilk yarısında teknik direktörler Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı Horozlar, 17 haftalık periyodu 22 puanla 11. sırada tamamladı. Toplam 20 futbolcunun şans bulduğu yeşil-siyahlı ekipte, Adam Stackhowiak, Ismail Aissati ile Modou Barrow tüm maçlarda forma giydi. Kaleci Stackhowiak 1530 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlı futbolcusu olarak dikkati çekti. Yukatel Denizlispor'da Sedat Şahintürk, Kibong Mbamba ve Burak Çalık ilk yarıda en az süre alan isimler olarak dikkat çekti.



43 SARI VE 2 KIRMIZI KART GÖRDÜ

YUKATEL Denizlispor'da, futbolcular toplam 43 sarı ve 2 kırmızı kart gördü. Horoz'da Modou Barrow ve Tiago Lopes kırmızı kart cezasıyla takımlarını eksik bırakan isimler oldu. Toplam 15 oyuncunun sarı kart gördüğü yeşil-siyahlı ekipte Radoslaw Murawski'ye 6 sarı kart çıktı. Yeşilsiyahlı takımda, Tiago Lopes 5, Zeki Yavru, Zakarya Bergdich, Cristian Sapunaru, Mustafa Yumlu, Isaac Sackey 4'er sarı kart gördü.



İKİNCİ DEVREDE 15 GOL KAYDETTİ

Müsabakaların ilk yarılarında sadece 4 gol atabilen Denizlispor, yine ilk devrelerde kalesinde 9 gol gördü. Horozlar, ikinci 45 dakikalık bölümlerde 15 gole ulaşıp, kalesinde 14 gol yedi. Ege temsilcisi, ilk devrede oynadığı 17 maçtan Antalyaspor mücadelesinde ilk devreyi 1-0, Ankaragücü deplasmanında ilk yarıyı 2-0, Gençlerbirliği deplasmanında ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. Yeşil-siyahlılarda, Galatasaray, Göztepe, Konyaspor, Kasımpaşa, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Başakşehir mücadelelerinde ilk devreleri 0-0 berabere tamamladı.