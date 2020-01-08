Mekik’in gençleri harika

Denizli U-19 Ligi A Grubu’nda Kızılcabölükspor, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti, şampiyonluk ışığını yaktı. Genel koordinatör Hor, “Hedefimiz Play-Off” dedi

Kızılcabölükspor'un altyapısı başarılarıyla dikkat çekiyor. U-19 Ligi 1. Küme A Grubu'nda yer alan Kızılcabölükspor, 3 maçta topladığı 7 puanla, Play-Off ateşini yaktı. Sarı-kırmızlıların gençleri, ilk maçında Yıldızspor ile 2-2 berabere kalırken, Pamukkale Fatihspor'u 6-1 yendi, Karakakovaspor ligden çekildiği için üçüncü maçını 3-0 hükmen kazandı. Yeşilköyspor, Yıldızspor, Pamukkale Fatihspor ve Dokuzkavaklar ile birlikte ilk 3'e girme savaşı veren Mekik, gelecek hafta Dokuzkavaklarspor ile önemli bir maça çıkacak. Altyapı genel koordinatörü Gökhan Hor, "17 yaşındaki Yasin Yılmaz'ı A Takıma verdik. Genç futbolcularımız kategorilerinde başarılı bir grafik çiziyor. Elde ettikleri başarılar ile Kızılcabölükspor'un geleceğini sağlama alıyoruz. İlk hedefimiz Play-Off. Ardından Denizli'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmek istiyoruz" dedi.



DURAN: BU ÇOCUKLAR BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ

KIZILCABÖLÜKSPOR Kulüp Başkanı Osman Duran, altyapıya verdikleri değerin meyvelerini toplamaya başladıklarını belirtti. Duran, "Gençler bizim gözbebeğimiz. Altyapı hocalarımızın nezaretinde geleceğin temelleri atılıyor. Profesyonel anlayışla hareket ediyoruz. Vizyonumuz, sporu yaşam biçimi haline getirmiş bireylerin, sportif yaşam hedeflerine ulaşmasına öncülük etmek ve sporcularımıza uygun tesis, ekipman, teknik ekip sağlayıp lider spor kulübü olmak. Misyonumuz ise bilimsel yöntemlerle eğitilmiş, çağdaş, üreten, sorgulayan ve potansiyelini ortaya çıkartan bireyler yetiştirmek" dedi.



SEBAHATTİN ALP