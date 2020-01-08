Muğla’da şölen sona erdi

Bodrum’da yapılan 1. Mandalin Kupası Yelken Yarışları’na Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Ukrayna’dan 156 sporcu katıldı

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde düzenlenen 1. Mandalin Kupası Yelken Yarışları, ödül töreniyle sona erdi. Türkiye Yelken Federasyonu'nun, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiği organizasyona, Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Ukrayna'dan 156 sporcu katıldı. Yarışlarda, laser ve optimist sınıfı yelkenciler en iyi dereceyi elde etmek için mücadele etti. Üç günü kapsayan organizasyonda 8 yarış yapıldı ve son gün yarışlarının ardından ödül töreni düzenlendi.

TAYFUN TÜRK BİRİNCİ OLDU

OPTİMİST genel sıralamada Ukrayna'dan Zatoka Yelken Kulübü sporcuları Sviatoslav Madonich 1., Dmytro Karabadzhak 2., Tekirdağ Yelken Kulübünden Ekinsu Gökkurt da 3. oldu. Optimist kızlarda Ekinsu Gökkurt 1.'liği, Turgutreis Yelken Kulübünden Bilgenur Yazıcı 2.'liği, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan Ayla Poyraz 3.'lüğü elde etti. Optimist junior kategorisinde ise Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan Tayfun Türk 1., Era Bodrum Yelken'den Mehmet Sarp Balta 2., Galatasaray Yelken Şubesi'nden Efe Özgenç ise 3. sırada yer alıp madalya aldı.

UMUT EYRİPARMAK ZİRVEDE

LASER 4.7 kategorisi genel sıralamada Turgutreis Yelken Kulübünden Umut Eyriparmak 1., Bodrum Belediyei Bodrumspor'dan Kemal Ege Özgün 2., Ataberk Erbektaş ise 3. oldu. Bu kategoride kızlarda ise Azerbaycan Milli Takımı'ndan Ayla Babayeva 1.'liği, Rusya'dan Moskova Yelken'den Maria Danilova 2.'liği, Era Bodrum Yelken'den Sıla Göbel ise 3.'lüğü elde etti. Laser radialda ise Zatoka Yelken Kulubü'nden Oskay Madonich 1., Turgutreis Yelken'den Umut Kartal 2., Era Bodrum Yelken'den Naşit Ege Çandır ise 3. sırada yer almayı başardı.

ADEM ÜLKER