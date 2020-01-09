Buldan şahlanacak

İlk devreyi 10 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 31 puanla 4. sırada tamamlayan yeşil-siyahlı takım ikinci yarıda zinciri kıracak. Teknik direktör Levend Sarıoğlu, “Çıta yükseklerde. Transfer de gerekmiyor” ded

Denizli Süper Amatör Lig 2019-2020 Ali İpek Sezonu'nun ilk yarısını 4. sırada tamamlayan Buldan Belediyespor, beklenen patlamayı ikinci devrede yapıp zincir kıracak. Sezonun ilk yarısında 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan 31 puan toplayıp, puan cetvelinde averajla 4. sırada bulunan yeşil-siyahlılar, teknik sorumlu Levend Sarıoğlu nezaretinde hazırlıklarını sürdürüyor. Sarıoğlu, "Sezonunun ilk yarısında oyun olarak iyiydik ama puan olarak hedefimize ulaşamadık. Bu da bize yakışmadı. Üzerimizde bulunan Başbaşı, Serinhisar ve Yeşilköy'ü yenemedik. Ligin ikinci yarısında oynadığımız oyunun üzerine biraz daha koyarak lige renk katıp hedefimize ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

'AVANTAJI KULLANAMADIK'

Şu anda bir takviyeyi düşünmediğinin altını çizen tecrübeli teknik adam Sarıoğlu, "Elimdeki kadronun oynama isteği, kazanma hırsı, verdiklerimizi alma isteği beni takviye olmaması gerektiğine inandırıyor. Ama ilerleyen haftalarda hastalık sakatlık gibi nedenlerden dolayı bir ihtiyaç olursa transfer yapabiliriz" dedi. Buldan ilçe Stadı'nın zeminin bozuk olmasının en çok kendilerini etkilediğini sözlerine ekleyen Sarıoğlu, iç saha avantajını bu nedenle fazla lehlerine çeviremediklerinden yakınarak, rakiplerden

daha çok sahayla mücadele ettiklerinden dert yandı.

SEBAHATTİN ALP