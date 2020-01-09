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, 'la hazırlık maçı oynayacak

Galatasaray, Altay'la hazırlık maçı oynayacak

09.01.2020, 17:39

'de ikinci yarının hazırlıklarını sürdüren , yarın 'da 1. Lig ekiplerinden ile hazırlık müsabakası yapacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, salonda gerçekleştirilen dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Kumda kuvvet çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra sahada gruplar halinde 5'e 2 dar alan pas oyunu oynadı. İdman, 5'e 5 dörtlü turnuva maçlarıyla tamamlandı.

Galatasaray, hazırlıklarının ikinci bölümü için yarın sabah Antalya'ya gidecek ve yine aynı gün TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile hazırlık müsabakası yapacak.

Kamp çalışmalarının gerçekleştirileceği otele ait tesislerde oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak ve GS TV ile kulübün resmi YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

AA

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