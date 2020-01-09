Horoz tetikte

Antalya kampının verimli geçtiğini söyleyen teknik patron Özdilek, “Ara transferde 5 futbolcu transfer edeceğiz” dedi

SEBAHATTİN ALP

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, ilk yarıyı değerlendirirken, transfer için de mesajlar verdi. 5 futbolcuyu kadrolarına katmayı planladıklarını ifade eden Özdilek, Antalya kampının verimli geçtiğini vurguladı. Özdilek, "Sezon başı itibariyle kurulan kadro, çok geniş bir kadro değil. Bu anlamda eksikliğimiz var. Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz ve Burak Yılmaz ayrıldı. Mevcut kadronun üzerine 4 transfer düşünüyorduk ama bu isimler de gidince sayısal olarak da azaldık. Sapunaru'nun bir sakatlığı var, nasıl döneceğini bilmiyoruz. Stoperde 2, orta sahada 1 ya da 2 oyuncu düşünüyoruz. Sol bekte de bir alternatif düşünüyoruz. Böyle bakıldığında şu anda 5 oyuncuyu kadromuza katmayı planlıyoruz" dedi. Zor bir dönemin kendilerini beklediğini söyleyen Özdilek, lig ve kupada başarıyı hedeflediklerini vurguladı.



İLK RAKİP BALIKESİR

Denizlispor, Antalya kampında ilk hazırlık maçına yarın çıkacak. Yeşil-siyahlılar, saat 13.00'te Titanic Mardan Sahası'nda Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile ilk hazırlık maçını yapacak. Horozlar, kupada son 16 turu ilk maçında 16 Ocak'ta Trabzonspor'a konuk olacak.



DENİZLİSPOR'DA TEMPO YOĞUN

Yukatel Denizlispor, Antalya'daki kamp programı dahilinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Teknik direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapılan çift antrenmanda sabah programında salonda kuvvet çalışması yapan oyuncular akşam ise dar alanda top kapma ve pas çalışmalarının ardından taktik çalışması ile sona erdirdi. Horoz'da, Zakarya Bergdich, Cristian Sapunaru ve Isaac Sackey fizyoterapist eşliğinde çalışıyor. Futbolcular ayrıca laktat testinden geçti.