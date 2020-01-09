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- maçında sinirler gerildi! çılgına döndü!

Leicester City-Aston Villa maçında sinirler gerildi! Çağlar Söyüncü çılgına döndü!

09.01.2020, 10:16 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020,10:17

ile Yarı Final ilk maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin sonlarına doğru saha karıştı. Rakip futbolcu, Çağlar'ın formasını çekince sinirler gerildi. Takım arkadaşları 'yü zor sakinleştirdi.

Yarı Final ilk maçında ile karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi.

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