Leicester City ile Aston Villa İngiltere Lig Kupası Yarı Final ilk maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin sonlarına doğru saha karıştı. Rakip futbolcu, Çağlar'ın formasını çekince sinirler gerildi. Takım arkadaşları Çağlar Söyüncü'yü zor sakinleştirdi.
İngiltere Lig Kupası Yarı Final ilk maçında Leicester City ile Aston Villa karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi.
Leicester City-Aston Villa maçında sinirler gerildi! Çağlar Söyüncü çılgına döndü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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