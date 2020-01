Lig asıl şimdi başlıyor

Akhisarspor'un 22 yaşındaki yıldızı Alperen Babacan, Antalya kampında konuştu: “17 final maçımız var. Hedeften sapmadık. Play-Off potasındayız. Bu takıma güveniyorum. Hedefimiz ilk ikiden şampiyon olarak Süper Lig’e çıkmak”

Akhisarspor'un 22 yaşındaki defans oyuncusu Alperen Babacan, ligin asıl ikinci yarı başlayacağının altını çizerek, ligi ilk ikide bitirerek hedefledikleri Süper Lig'e çıkacaklarını iddia etti. Antalya Belek'te devam eden kamptan camiaya mesaj gönderen Alperen, "Kamp çok güzel geçiyor. Daha bir hafta daha süremiz var. Gerekli teknik, taktik ve fiziksel yüklemeleri hocamız yapıyor. İnşallah sakatlık olmadan güzel bir kamp geçer takımımız adına. İlk yarı bence hedefimize ulaşamadık. Hedefimiz ilk 2'den şampiyonluk. Şu an Play- Off potasındayız ama bence daha iyi olabiliriz. İkinci yarı önümüzde 17 final maçı var. Akhisar'ın ait olduğu yere geri dönmesi için herşeyi yapacağız" dedi

'İKİNCİ DEVRE ZOR GEÇECEK'

1. Lig için yaşına göre tecrübeli olduğunu ifade eden Alperen, şöyle konuştu: "Bazen oynuyorum, bazen oynamıyorum ama çalışmayı hep sürdürüyorum. Bireysel olarak hedeflerim var ama asıl hedefim Akhisar'ın Süper Lig'e geri dönmesi. Bu benim de hedeflerimi daha da kolaylaştırır. Tabii onun için oynamak her zaman isterim ama bazen de kim oynamış oynamamış bunlara takılmadan takımın mücadelesi için çalışmak gerekiyor. Asıl lig ikinci yarı başlıyor. Hocamız da bunu söylüyor. Daha kampın başlangıcı olmasına rağmen taktik idmanlarımıza şimdiden başladık. Takım içerisinde ağabeylerimiz, kardeşlerimiz hep beraber bu hedef doğrultusunda umutluyuz."



ALTIPARMAK UMUT DAĞITTI

AKHİSARSPOR Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, hedefledikleri puanın altında kaldıklarını söyledi. Sezon başında bazı isimlerin takıma geç katılmasıyla eksik çalıştıklarını, sezon içinde de sakatların kendilerini etkilediğini belirten Altıparmak, "İlk yarıda daha fazla puan almamız gerekiyordu. Hedefimizin altında kaldık. Ancak oynadığımız futbola baktığımızda hemen hemen her maçı forse eden, pozisyonlara giren ve kaçıran takımdık. Sezon istatistiğinde de ligin en çok pozisyona giren takımı olduk ancak bunu sonuca yansıtamadık" dedi. Hatalardan ders çıkaracaklarını belirten Altıparmak, defansı ve kanatları takviye etmek istediklerini belirtirken, transfer yasağı kaldırılmasa da mevcut kadronun hedefe ulaşmaya yeteceğini tekrarladı, camiaya umut dağıttı



AKİGO'DAN GOLLÜ PROVA

AKHİSARSPOR, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te Susesi Luxury Otel'de aralıksız günde çift idman yaparak hazırlanıyor. Akigolar, ilk hazırlık maçında 3. Lig 1. Grup temsilcisi Ankara Demirspor'la oynadığı mücadeleyi 4-1 kazandı. Asbaşkanı Ali Kuloğlu ve yönetim kurulu üyesi Şerafettin İşçi'nin de izlediği hazırlık maçının ilk yarısı golsüz kapandı. İkinci nın golyarıya hızlı başlayan Akhisarspor, Sokol Cikaleshi (3) ve Ergin Keleş 'in attığı gollerle Ankara Demir'i 4-1 mağlup etti.

KENAN MOLLA