Manisa FK atakta

Ara transferde kadrosuna üç takviye yapan siyah-beyazlı takım, Süper Lig ekibi Göztepe’den 25 yaşındaki defans oyuncusu Hakan Çinemre’yi istiyor

2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedeleyen Manisa Futbol Kulübü, ara transferde hareketli günler yaşıyor. Ömer Kandemir'i Pendikspor'a, Çağrı Giritlioğlu'nu Afyonspor'a veren, Taha Can Velioğlu ile kaleci Anıl Atağ'la yollarını ayıran siyah-beyazlıların, Ege'nin Süper Lig'deki temsilcisi Göztepe forması giyen Hakan Çinemre'ye teklif götürdüğü öğrenildi.

SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

2017-2018 sezonunda Eskişehirspor'dan gelen 26 yaşındaki defans oyuncusu, sakatlık kabusu yaşadı. Sarı-kırmızılı formayla Türkiye Kupası 5. turunda Nazilli'yle oynanan maçta sağ diz çapraz bağları yırtılan Hakan, 6 ay sahalardan uzak kalmıştı. Trabzon maçında da aynı sakatlığa kurban giden genç stoper, kariyerinde 3. kez ağır sakatlıktan döndü. Hakan, bu sezon Göztepe'de 1 dakika bile süre almazken, geçen sezon kupada 2 maçta 116, ligde ise 1 dakika forma şansı buldu. F.Bahçe altyapısından yetişen Hakan, 2013'te profesyonel imzayı attı, Adana Demir, Gaziantep, Eskişehir ve Göztepe'de oynadı.

ÜMİT YÖNEY