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Altınordu'da

Metehan Mimaroğlu Altınordu'da

09.01.2020, 14:18

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, TFF 3. Lig temsilcisi Osmaniyespor'da forma giyen 'nu kadrosuna dahil etti. 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Metehan Mimaroğlu'nun katıldığı belirtildi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı, oyuncunun Antalya kampına katıldığı belirtildi.

Futbol hayatına İstanbul Güngörenspor'da başlayan Metehan Mimaroğlu, profesyonel hayatında Eskişehirspor, Karacabey Belediyespor, Ergene Velimeşespor, Eyüpspor ve Alibeyköyspor'de forma giydi.

AA
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