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Şampiyon

Şampiyon Manisa Spor Lisesi
Giriş Tarihi: 9.1.2020

’da düzenlenen Genç Erekler Futbol İl Birinciliği’nde finalde MTAL’i 5-0 yenen lacivert-beyazlılar, il birincisi olmayı başardı

MANİSA Spor Lisesi, bir büyük başarıya daha imza attı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları 8 Eylül Futbol Sahası'nda Manisa Spor Lisesi ile Akhisar Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) arasında oynan final maçıyla tamamlandı.

14 OKULDAN 150 ÖĞRENCİ
MAÇI 5-0 kazanan Manisa Spor Lisesi, il şampiyonu olmayı başardı. 14 okuldan 150 sporcunun katıldığı müsabakalar sonucunda şampiyonluğa Manisa Spor Lisesi ulaşırken, Akhisar Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Gördes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Müsabakalarda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları, Manisa Spor Lisesi Müdürü Yılmaz Sertdemir ve Okul Sporları tertip komitesi tarafından takdim edildi. Müsabakalarda birinci olan takım, Manisa'yı Denizli'de yapılacak grup müsabakalarında temsil etme hakkını elde etti.

CÜNEYT HASÇELİK

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