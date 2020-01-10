Akigo başaracak

Transfer yasağının kalkacağını umduğunu söyleyen teknik patron Altıparmak, “Transfer yapamazsak da sorun yaşamayız. İlk 2’den Süper Lig’e çıkarız” dedi

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, transfer yasağının kalkması için çalışmalar yapıldığını söyleyerek, "Eğer yasak kalkmazsa ve transfer yapamazsak da sorun yaşamayız. Kadromuz çok iyi. Yeniden Süper Lig'e çıkıp orada devam etmek istiyoruz" dedi.

'HEDEF ŞAŞMAZ'

Antalya kampının çok verimli geçtiğini belirten Altıparmak, sakat oyuncuların takıma dönmesinin büyük avantj olacağını vurguladı. TFF 1. Lig'in ilk yarısını 27 puanla 6. sırada tamamladıklarını belirten teknik patron Altıparmak, şöyle devam etti: "Şampiyonluk hedefimizde sapma yok. Sakatlıklar sıkıntı yarattı ama artık tam kadroyuz. İnşallah ikinci devrede sakatlık kabusu yaşamayız. Genel anlamda iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Hedefimizin altında kalmış olabiliriz ama ikinci devrede rüzgar lehimize ödnecektir. Sezon istatistiğinde de ligin ilk devrede en çok pozisyona giren takımı olduk. Hatalarımızı tespit edip bunlar üzerine daha çok çalışmamız gerekiyor. Akhisar'ın bizden ne beklediğini biliyoruz. 7 sene Süper Lig'de kalıp kupalar kazanmak çok zor bir iş. Bunu yaşamış bir taraftarın da burayı hazmetmesi zor oluyor. İnşallah şehrimize şampiyonluğu getireceğiz ve layık olduğumuz lige çıkacağız. Transfer yapamazsak da sorun yaşamayız. İlk 2'den Süper Lig'e çıkacak güçteyiz."

KENAN MOLLA