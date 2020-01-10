Filenin Sultanları yarı finalde!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'nda Belçika ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı Filenin Sultanları 3-2 kazandı ve yarı finale çıktı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'nda Belçika ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı Filenin Sultanları 3-2 kazandı ve yarı finale çıktı.
Voleybol: 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri
Türkiye: 3 - Belçika: 2 - A Milli Takım, yarı finale yükseldi
Salon: Omnisport
Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Vladimir Simonovic (Sırbistan)
Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Aköz, Naz Aydemir Akyol, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Tuğba Şenoğlu)
Belçika: Van de Vyver, Herbots, Sobolska, Grobelna, Van Gestel, Janssens (Ruysschaert, Van Avermaet, Guilliams, Stragier, Lemmens)
Setler: 25-20, 25-15, 20-25, 22-25,15-10
Süre: 122 dakika (26, 23, 27, 30, 16).
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