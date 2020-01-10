Horoz’a Boşnak stoper

Teknik patron Mehmet Özdilek’in raporu doğrultusunda defansa takviye düşünen yeşil-siyahlı ekip, Hırvatistan’da forma giyen 24 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüştü

ÜMİT YÖNEY

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in ikinci devresinin başlamasına bir haftalık süre kalırken takviye çalışmalarına hız verdi. Ara transfer döneminde ilk imzayı 2. Lig ekibi Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un 20 yaşındaki stoperi Muhammet Özkal'a attıran Horozlar, Hırvatistan'da HNK Gorica forması giyen 24 yaşındaki Boşnak stoper Aleksandar Jovicic'in peşine düştü.

18 MAÇTA 1 GOL ATTI

Antalya kampında Özdilek'in istediği Jovicic'in bonservisinde indirim talep edildi. Bosna Hersek doğumlu, 1.89 metre boyundaki genç savunmacı, bu sezon Hırvatistan Ligi'nde 18 maçta oynadı, 1 gol attı, kupada da 2 maçta sahaya çıktı. Ülkesinde Rudar Prijedor takımında futbola başlayan Jovicic, Borac Banja Luka, FK Krupa, Slaven Belupo, NK Istra ve HNK Gorica ekiplerinde oynadı. Futbol kariyerinde 122 karşılaşmaya çıkan Jovicic, 3 gol atarken, 6 da asist yaptı



OĞUZ YILMAZ'A AF ÇIKTI

ANTALYA'DA ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Yukatel Denizlispor'da Mehmet Akyüz ve Burak Çalık'la birlikte kampa götürülmeyip kadro dışı bırakılan savunma oyuncusu Oğuz Yılmaz affedildi. TFF kanalıyla kulübe ihtar çekince kadro dışı bırakılan Oğuz'la anlaşma sağlandı. Kendisine kulüp bulması istenen tecrübeli stoperle görüşen yönetim alacakları konusunda uzlaşarak Oğuz'la yola devam kararı aldı. Oğuz, Süper Lig'in ilk yarısında 12'si ilk 11'de olmak üzere 13 maçta forma giyerek istikrarlı bir grafik sergilemişti. Öte yandan Denizlispor, hazırlık maçında bugün Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la oynayacak.



SEBAHATTİN ALP