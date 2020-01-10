İncirliova’da değişim

Aydın Süper Amatör Lig 1. Grup’ta devreyi 3. sırada kapatan kırmızı-beyazlı takımda 8 futbolcuyla yollar ayrılırken, altyapıdan A takıma 8 oyuncu katıldı

AYDIN Süper Amatör Lig 1. Grup'ta 8 maçta 5 galibiyet, 3 mağlubiyet elde eden ve devreyi 3. sırada tamamlayan İncirliova Belediyespor, 8 oyuncuyla yollarını ayırdı. Lider Didimspor'un 7 puan gerisindeki kırmızı- beyazlılarda giyotin çalıştı Hasan Gündem, Murat Yavuz, Hasan Şenol, Nuri Kağan Şentürk, Barış Gezen, Salih Çelik, Mertcan Erkun ve Cenk Okucular gönderildi.

GENÇ İSİMLER KADRODA

ANTRENÖR Adalet Duman, takımdan ayrılan oyunculara bugüne kadar İncirliova Belediyespor kulübüne verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti, kendilerine yeni takımlarında başarılar diledi. Takıma 8-9 oyuncu takviye yapacaklarını dile getiren Duman, "Şu anda 4 oyuncu kesin alacağız. 4-5 oyuncu da altyapıdan takımımıza çıkaracağız" dedi. Sezonun ilk yarısında takım olarak çıktıkları her maçta ellerinden geleni yaptıklarını belirten Duman, "Güzel işler yapmaya çalıştık. Son maçta basit hatalarla üç puan kaybettik. Bundan dolayı çok üzgünüz. Amacımız ulaşabildiğimiz en üst noktada sezonu tamamlamak" dedi.



MEHMET KAVAS