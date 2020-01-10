İsabeyli Şırlan koşar adım

36 sene önce kurulan mavi-beyazlılar, çizgisini sürdürüp Play-Off biletini almayı hedefliyor. Başkan Tamer Sayın, "Önce BAL'a, ardından 3. Lig'e çıkacağız" dedi

Aydın Amatör Süper Lig 2. Grup'ta ilk yarıyı lider tamamlayan İsabeyli Şırlanspor, şampiyonluğa ulaşıp Bölgesel Amatör Lig'e yükselmeyi hedefliyor. Aydın'da 36 yıl önce kasaba takımı olarak kurulan ve birçok başarıya imza atan İsabeyli Şırlanspor, bu yıl kulüp başkanı Tamer Sayın yönetiminde şaha kalktı. 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 16 puan toplayan kırmızı- beyazlılar, üçüncü sırada yer alırken ikinci devreye umutla bakıyor. Kadrosunda altyapıdan yetişen kaleci Hüseyin, Selçuk, Eren ve Melih'i barındıran İsabeyli Şırlanspor, Muhammet, Murat, Burhan, Mehmet, Mustafa Toksöz, Fırat, Serkan, Mustafa Tutar, Samet, Kenan, Hasan ve Göksel'den oluşan kadrosuyla ligde fırtına gibi esiyor.

2 OYUNCU GİTTİ, 4 GELDİ

Ligin devre arasında sol kanada Bigadiç Belediyespor'dan Sefa'yı, stopere Yusuf'u, orta sahasına Savaş ve Yunus Emre'yi alarak güçlenen kırmızı-beyazlılar, kaleci Mert ve ön libero Akif Üstündağ ile yollarını ayırdı. 18 Ocak'ta başlayacak ikinci devre hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren İsabeyli Şırlanspor'un teknik direktörü Orhan Atalay, lig sonunda Play-Off'a kalıp BAL'a yükseleceklerini söyledi. Atalay, "Tekrar beraber olduk. Çalışmaya başladık. Şu anda lider durumundayız. Kendi tesislerimizde çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde hedefe ulaşacağız. Şampiyon olarak BAL'da yer almayı hedefliyoruz" dedi.



HEDEFLERİ BÜYÜK

İsabeyli Şırlanspor Kulüp Başkanı Taner Sayın, hedeflerini 3. Lig olarak belirlediklerini belirtti. Sayın, "Öncelikli hedefimiz BAL'a çıkmak. Bunun için elimizden geleni yapacağız. İlerisi için hedeflerimiz ve amaçlarımız var. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu arada da Nazilli Belediyespor başta olmak üzere pek çok kulübümüze alt yapımızda yetişen oyuncularımızı verdik. Türk futboluna da oyuncular yetiştirerek katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE