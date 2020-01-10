Salihli’den büyük söz

BAL 8. Grup’ta yarıyı 15 puanla 10. sırada kapatan yeşil-beyazlılar ikinci yarıya hazır. Teknik patron Yarkın, “Hedef ligde kalmak” dedi

BAL 8. Grup'ta ilk devreyi 15 puanla 10. sırada tamamlayan Salihli Belediyespor'un teknik direktörü Ferudun Yarkın, ikinci devreye çok iyi hazırlandıklarını, daha iyi olacaklarını söyledi. Takımda birlikte oynama alışkanlığının geliştiğini belirten Yarkın "Takımımız oturdu. İkinci devrede daha verimli bir oyun ortaya koyacağız. Bireysel hatalardan çok maçlar kaybetmiştik. İkinci yarıda bu tarz hataların daha az olacağına inanıyorum. İkinci yarıdan umutluyum" dedi.

İKİ NOKTA TRANSFER

Devre arası Veysel Aksu ve Fatih Kaçmaz'ı transfer ettiklerini belirten Yarkın, öncelikli hedeflerinin ligde kalmak olduğunu kaydederek, şöyle konuştu: "Gerçekçi olmak gerekirse bizim öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Önümüzdeki seneye bir takım iskeleti kurmak istiyoruz. Biz geldiğimizde geçen sezondan tek bir oyuncu yoktu. Sıfırdan takım kurduk. Ligde Manisa Sanayispor ile aramızdaki 7 puanlık farkı açmak istiyoruz. Yunusemre Belediyespor ile de aramızda 12 puan fark var. Bize geleceklerini düşünürsek bu fark kapanmayacak fark değil. Futbolda her şey olabilir. İkinci yarıda üst sıralarda erken kopma olacağını düşünmüyorum. Yunusemre Belediyespor'da geçmek için mücadelemizi ortaya koyacağız."



"TARAFTARIMIZ EN BÜYÜK GÜÇ"

TARAFTARLARA verdiği destekten ötürü teşekkür eden Feridun Yarkın, "Taraftarlarımız sağ olsun, her maçımıza gelip bizleri destekliyor. Sezon başındaki maddi kampanyalara da destek verip, takımlarına sahip çıktılar. Biz taraftarımızdan güç alıyoruz. Onların olmadığı maçlar bize zevk vermiyor. Bu yüzden daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

EMRE SAÇLI