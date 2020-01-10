Trabzonspor-Partizani | CANLI

Trabzonspor, Süper Lig'e verilen ara sonrası Antalya'da gerçekleştirdiği kamp öncesinde Arnavutluk Arnavutluk kulübü Partizani Tiran ile karşılaşıyor. Trabzonspor-Partizani maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz.
Trabzonspor, Süper Lig'e verilen ara sonrası Antalya'da gerçekleştirdiği kamp öncesinde Arnavutluk Arnavutluk kulübü Partizani Tiran ile karşılaşıyor. Trabzonspor-Partizani maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz.
TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ: Erce, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, K. Ahmet, Sosa, A. Parmak, Ndiaye, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth
PARTIZANI TIRAN'IN İLK 11'İ: A. Hoxha, Idrizaj, Bitri, Bilali, Trashi, E. Çinari, Telushi, Romero, William Cordeiro, Brown, Bardhi
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