  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Trabzonspor-Partizani | CANLI

-Partizani | CANLI

Trabzonspor-Partizani | CANLI

10.01.2020, 15:39 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020,15:41

, 'e verilen ara sonrası Antalya'da gerçekleştirdiği kamp öncesinde kulübü ile karşılaşıyor. Trabzonspor-Partizani maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

Trabzonspor, Süper Lig'e verilen ara sonrası Antalya'da gerçekleştirdiği kamp öncesinde Arnavutluk Arnavutluk kulübü Partizani Tiran ile karşılaşıyor. Trabzonspor-Partizani maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ: Erce, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, K. Ahmet, Sosa, A. Parmak, Ndiaye, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth

PARTIZANI TIRAN'IN İLK 11'İ: A. Hoxha, Idrizaj, Bitri, Bilali, Trashi, E. Çinari, Telushi, Romero, William Cordeiro, Brown, Bardhi

CANLI YAYIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor-Partizani | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN