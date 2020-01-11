Akigo’nun kozu evi

1. Lig’de ilk yarıda 8 maçta sahasında yenilmeyen Akhisar, 2. yarı 9 maçı taraftarı önünde oynayacak

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Akhisarspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek Susesi Luxury Otel'de yaptığı kampla sürdürüyor. Transfer tahtası kapalı olan yeşil-siyahlı ekibin ikinci yarıda en büyük kozu sahasında oynayacağı maçlar olacak. Akigo, lider Hatayspor ile birlikte ilk yarıda sahasında hiç yenilmeyen iki ekipten biri oldu. Akhisarspor, ilk yarıda seyircisi önünde oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Manisa temsilcisi, 18 puan toplama başarısını gösterdi. Rakip fileleri 13 kez havalandırırken kalesinde 7 gol gördü. Ara transfer döneminde takviye yapması zor olan Akhisarspor ikinci yarıda 9 maçı evinde oynayacak. Evinde ilk yarıda hiç yenilmeyen yeşilsiyahlılar bu başarılı istikrarını sürdürmek istiyor. Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "İç sahadaki başarımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.



ALPEREN: HEDEF SÜPER LİG&NBSP;

AKHİSAR'IN 22 yaşındaki genç stoperi Alperen Babacan, hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi. Genç oyuncu, "Hedefimiz ilk 2'den devler ligine çıkmak. İkinci yarı 11-12 galibiyet alırsak mutlu sona ulaşarız. Bunun için işi daha sıkı tutuyoruz" dedi.