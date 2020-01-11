Cenk C.Palace’a kiralık verildi

İNGİLTERE Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Everton'dan milli futbolcu Cenk Tosun'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Crystal Palace Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu.

İNGİLTERE Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Everton'dan milli futbolcu Cenk Tosun'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Crystal Palace Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu. Beşiktaş'ın da istediği milli oyuncu için İngiliz kulübü, transferi Twitter hesabından Türkçe olarak "Hoş geldin Cenk!" şeklinde duyurdu. Cenk Tosun, 2018'in Ocak ayında transfer olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da forma giydiği 51 maçta 10 gol attı.