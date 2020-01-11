Teknik direktör Mehmet Özdilek, idmanda istediklerini yapmayan oyuncuyu kovdu

SEBAHATTİN ALP

SÜPER Lig'in ikinci yarısında üst sıraları hedefleyen ve Antalya'da sürdürdüğü devre arası hazırlıklarını tamamlayan Denizlispor'da Sapunaru şoku yaşanıyor. Ege temsilcisinin sezon başında Kayserispor'dan aldığı 35 yaşındaki stoperin teknik direktör Mehmet Özdilek'in istediklerini yapmaması, uyarılarına da kulak asmaması üzerine idmandan kovulduğu belirtildi. Belinden rahatsız olduğu için kamp başından bu yana fizyoterapist eşliğinde antrenman yapan Sapunaru, ilk kez takımla çalıştığı gün teknik direktör Mehmet Özdilek'in tepkisini çekti. Yönetim futbolcudan kulüp bulmasını istedi.



İKİ TRANSFER YAPILACAK

DENİZLİSPOR Başkanı Ali Çetin, ara transfer döneminde iki ya da 3 futbolcuyla kadrolarını güçlendireceklerini söyledi. Çekin, "6 futbolcuyla görüşüyoruz. Bütçemize göre hesap yapıyoruz. Transferleri ilk maçımıza yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.



KOMBİNELER SATIŞA ÇIKTI

Denizlispor yönetimi, ligin ikinci yarısında iç sahada oynanacak maçların kombine fiyatlarını açıkladı. Fiyatlar şöyle: VİP: 2.000TL. Loca önü: Tam 1.250 TL, ların öğrenci 1.000 TL. B üst ve D üst: tam 1.250 TL, öğrenci 1.000 TL. E üst ve A üst: Tam 625 TL, öğrenci 500 TL. A alt ve E alt: Tam 500 TL, öğrenci 400 TL. Maraton: Tam 450 TL, öğrenci 337,50 TL. Kale arkası: Tam 175 TL, öğrenci 140 TL.



ŞENOL GÜNEŞ'TEN ZİYARET

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampın son gününde Denizlispor'u ziyaret etti. Güneş, Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'le de bir süre sohbet etti. Özdilek, "Kendisine nazik ziyaretleri için teşekkür eder, EURO 2020'de A Milli Takımımıza başarılar dileriz" dedi. Kampı noktalayan Ege ekibinde teknik heyet futbolculara, bir gün izin verdi. Denizlispor, yarın Haluk Ulusoy Tesisleri'nde toplanarak 16 Ocak Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmandaki Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacak.