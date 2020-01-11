Menemen’de Akanbi sesleri

Ekol Göz Menemenspor, uzun yıllardır Türkiye’de amatör kümede oynayan Rasheed Akanbi’yi deniyor
TFF 1. Lig'de ara transfer döneminde ilk takviyesini Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Görelespor'dan orta saha Ömer Şahbaş'ı alarak gerçekleştiren Ekol Göz Menemenspor, Nijeryalı golcü Rasheed İbrahim Akanbi'yi denemeye aldı. Nijerya U20 Milli Takımı'nda da forma giyen 20 yaşındaki futbolcu hazırlık maçlarında teknik direktör Cenk Laleci tarafından değerlendirilirken, Akanbi'nin bir süre daha takımla çalışmalara katılacağı ifade edildi. Genç forvet, Kaposvari Rakoczi ile oynanan hazırlık maçında 1 gol atmayı başardı.
KAMP SONA ERDİ
FOÇA Belediyespor ve Tire Belediyespor'da forma giyen Nijeryalı genç forvet, Foça Belediyespor'da 12 karşılaşmada attığı 24 golle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Öte yandan Menemenspor'un Antalya kampı sona erdi.
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