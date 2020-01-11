Söke havuzda destan yazıyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yüzme Havuzu’ndaki şampiyonaya 11 kulüpten 376 sporcu katıldı. Sökeli kulaçlar 378 puanla Aydın ikincisi oldu

Söke Yüzme Gençlik ve Spor Kulübü, Aydın Kulüplerarası Yüzme İl Şampiyonası'nda 378 puanla ikinci oldu. Sporculardan Derin Deviren 50 metre kurbağalama ve serbestte il birincisi, Ali Rıza Ertürk 50 metre serbest ve sırtüstünde il birincisi, Noyan Morris 50 metre kurbağalamada il birincisi, İlkim Çamlı 50 metre serbest, kelebek ve sırtüstünde il birincisi oldu. 4x50 karışık bayrak yıldız erkek takımı il birincisi, 4x50 serbest bayrak yıldız erkek takımı il birincisi, 4x50 karışık bayrak küçük bayan takımı il birincisi, 4x50 serbest bayrak küçük bayan takımı il birincisi, 4x100 küçük bayan takımı il birincisi, 4x100 Yıldız erkek takımı il birincisi, 4x50 karma serbest bayrak yıldız takımı il birincisi oldu.

MADALYALARA AMBARGO

Efe Enver Deviren 50 metre sırt üstü yarışında gençlerde il ikincisi, Ceren Yılmaz 50 metre sırt üstü yarışında yıldız bayanlarda il ikincisi, 50 metre sırtüstü küçük bayanlarda Derin Deviren il ikincisi, Alya Dabağ il üçüncüsü, 50 metre kurbağalama yarışında yıldız bayanlarda İlkim Çamlı il ikincisi, 50 metre kelebek yarışında minik bayanlarda Masal Bayram il ikincisi, 50 metre kurbağalama yarışında minik bayanlarda Belinay Gökçen Çetin il üçüncüsü, 50 metre kurbağalama yarışında minik erkeklerde Ayberk Utkan Çetin il ikincisi oldu. Antrenör Devrim Deviren, önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

MEHMET KAVAS