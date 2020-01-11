Teodorczyk tamam

Golcü transferini hızlandıran Beşiktaş, İtalyan ekibi Udinese’de forma giyen başarılı forvet Lukasz Teodorczyk’le anlaşma sağladı

BEŞİKTAŞ golcü transferinde büyük aşama kaydederken Lukasz Teodorczyk'le anlaşan siyah-beyazlıların İtalyan ekibi Udinese'yi de ikna ettiği bildirildi. Siyahbeyazlıların yarım sezon için 500 bin Euro kiralama bedeli ve oyuncuya da 700 bin Euro ödeyeceği öğrenildi. Uzun süredir hücuma takviye için arayışlarını sürdüren Kartal'ın bu transferle ilgili resmi açıklamayı bir hafta içerisinde yapacağı kaydedildi. Bu arada Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalya'nın Serik ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi. Devre arası kamp çalışmaları için takımıyla Serik ilçesinde bulunan Avcı, yapılan davet üzerine Gedik İlkokulunu ziyaret etti.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

OKULDA çiçeklerle karşılanan Avcı, öğrencilerle fotoğraf çektirdi, forma imzaladı. Beşiktaşlı olduğunu belirten öğrencilerden Merve Bildir, Avcı'ya üzerinde bulunan eşofmanını imzalatınca sevinç gözyaşlarına hakim olamadı.



ÇEBİ'DEN ORMAN AÇIKLAMASI

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi eski başkan Fikret Orman'ın ibra edilmemesiyle ilgili konuştu. Çebi, "Bu şahsi bir konu değil, burası Beşiktaş. Ben ilkeler ve vicdanımla burayı yönetmeye çalışıyorum" dedi.