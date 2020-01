Wanyama harekatı

Saracchi, Onyekuru ve Sekidika transferi ile gücüne güç katan G.Saray, yeni bombasını patlatmak için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılı ekipte sezon devam ederken kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi dün Antalya kampına dahil edilmezken bu futbolcunun yerine arayışlar başladı.

Saracchi, Onyekuru ve Sekidika transferi ile gücüne güç katan G.Saray, yeni bombasını patlatmak için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılı ekipte sezon devam ederken kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi dün Antalya kampına dahil edilmezken bu futbolcunun yerine arayışlar başladı. Aslan'ın ön libero konusunda uzun süredir gündeminde yer alan Victor Wanyama ile ilgili olarak İngiliz kulübü Tottenham ile temas halinde olduğu konuşuluyor. Bu sezon İngiliz ekibinde sadece 24 dakika süre alan oyuncunun daha fazla şans bulabileceği bir kulübe sıcak baktığı iddia edildi.



7 SEZONDUR İNGİLTERE'DE

Wanyama, ilk üç sezon Southampton'da son 4 sezon ise Tottenham'da olmak üzere 7 sezondur İngiltere'de forma giyiyor. Kariyerinde 331 karşılaşmaya çıkan başarılı ön libero bu süreçte 25 gol atarken 7 kırmızı kart, 74 sarı gördü.



BABEL KONUŞTU

Bu arada Galatasaray'dan Ajax'a transfer olan Ryan Babel transferiyle ilgili Hollanda basınına ilk açıklamalarını yaptı. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı takımda sezonun ilk yarısının zorlu geçtiğini belirterek "Ülkeme geri döndüm. Her şey hızlı gelişti ama mutluyum. Ben her zaman Ajax taraftarıydım. Ajax'ın gelişimini görmek güzeldi. Tekrar kulübüm için oynama fikri benim için onur vericiydi. Buraya gelmem, her iki kulübe de yardımcı olacağı için kolay oldu" şeklinde konuştu.



SEKİDİKA KAMPTA ONYEKURU YOK

G.Saray'ın yeni yıldızı Sekidika kampa dahil edilirken hasta olan Onyekuru ise yer almadı



Galatasaray'ın, Antalya kampı belli olurken ağır enfeksiyon geçiren Henry Onyekuru'nun kadroda olmadığı belirtildi. Onyekuru dışında Nzonzi de kadroya alınmazken önceki gün anlaşma sağlanan Sekidika ise kamp kadrosuna dahil edildi. Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 11.00'da Antalya Havalimanı'na iniş yapan sarı-kırmızılı kafileyi havalimanı çıkışında kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. Karşılamada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e yoğun ilgi gösterildi. Sarı - kırmızılı taraftarlar, tecrübeli teknik adama çiçek ve atkı takdim etti. Yoğun sevgi gösterisinin yaşandığı karşılamada, Terim güçlükle takım otobüsüne binebilirken, teknik heyet ve futbolcular emniyet eşliğinde kamp yapacağı otele doğru hareket etti. Öte yandan polis, renkli sis dumanı yaktığını belirlediği iki taraftar hakkında da işlem yaptı.