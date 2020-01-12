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Basket tam gaz

Denizli Basket tam gaz
Giriş Tarihi: 12.1.2020

Yeşil-mavililer, ’de Ege derbisinde ’yi zor da olsa mağlup edip ilk yarıyı üst sıralarda bitirmeyi başardı

Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'ndeki (TBL) Ege derbisinde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Manisa BŞB'yi 65-60 mağlup etti, ilk devreyi iyi kapattı. 5-0'lık seriyle maça hızlı başlayan Manisa BŞB karşısında 8. dakikada Bora Hun'un sayısıyla 16-14'lük üstünlüğü yakalayan yeşil-mavililer, ilk periyotu 20-16 galip geçti. İkinci periyotta Umipig'le sayılar bulan Manisa BŞB'ye Gökhan ve Erkin'le cevap veren Denizli Basket, devreyi de 38-35 önde tamamladı. Üçüncü çeyreğe iyi başlayan ve 22. dakikada skoru 43-35'e getiren Denizli Basket, Umipig'i durduramadı, son bölüme 52-49 mağlup girdi. 10-3'lük seriyle 35. dakikayı 59-55 üstün geçen Denizli Basket, Cenk ve Erkin'in sayılarıyla 65-60 kazandı. Denizli'de Gökhan 18, Erkin 17 sayıyla yıldızlaşırken, Manisa'da Umipig'in 20 sayısı yenilgiyi önlemedi.

SEBAHATTİN ALP

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