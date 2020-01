Horoz düğmeye basıyor

Yukatel Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, 6 oyuncuyla görüştüklerini açıkladı: “Ara dönemde transfer çok zor. Şartları zorluyoruz. Görüşülen isimlerden 2 veya 3 tanesini kadromuza katacağız. İmza atmadan açıklamak fiyatı artırıyor.”

Yukatel Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, ara transfer çalışmaları hakkında konuştu. Başkan Çetin yaptığı açıklamada, "Ara dönemde transfer çok zor biliyorsunuz. Transfer yapmak için de transfer yapılmaz. Görüştüğümüz yaklaşık 6 futbolcu kardeşimiz var. Bunlardan 2-3 tanesini sonuçlandıracağız" dedi. Başkan Çetin, "Her ne kadar zaman zaman ihtiyaç olduğunun farkına varsak bile bizim bütçemize göre hesap yapmamız lazım. Tabi bu başarıyla da endeksli. Onun için ya 2 ya da 3 tane şu anda net. İmza atılmadan bu işi açığa çıkarmanın bir anlamı yok. Sonra pazarlık bozuluyor fiyat artıyor" dedi.



3.7 MİLYON TL'LİK ÖDEME

Başkan Ali Çetin, transfer yasaklarını kaldırmak için geçen sezondan kalan ödemeleri yapmaları gerektiğini vurguladı. Çetin, "Bu rakam faizler hariç 3 milyon 733 bin lira ana para ödemesi yapacağız. İnşallah faizlerini almazlar. Bu sezon gidenlerden bir Kerem Can'a ödemedik. TFF'ye başvuru yapan Oğuz Yılmaz, Recep Niyaz, Mehmet Akyüz ve Burak Çalık'a ödeme yaptık. TFF'den 3 milyon para gelecekti, 1 milyonu kesilmiş. SSK'ya 300 bin lira temlik verdik. 1 milyon 100 bine düştü. Altınordu maçında özel güvenlik seyirciden fazlaydı. İç saha maçlarında ciddi zarar ediyoruz" diye konuştu.



ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI

Mehmet Akyüz, 2017- 2018 sezonunun devre arasında Giresunspor'dan transfer edildi. 34 yaşındaki golcü, 15 maçta 12 gol atarak takımının kümede kalmasında önemli rol oynadı. Mehmet, geçen sezon 34 maçta 15 gol atıp, yeşil-siyahlı formayla 1. Lig'de şampiyonluk yaşadı.



YENİ GÖZDE ORKAN ÇINAR

Yukatel Denizlispor, Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan orta saha oyuncusu Orkan Çınar'ı kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladı. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in 23 yaşındaki oyuncuyu çok istediği ve Orkan'ın 6 aylığına kiralanması bekleniyor. Bu sezon siyah-beyazlılarda 5 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçına çıkan oyuncu 196 dakika oynadı.



'SİVAS'IN YERİNDE OLMALIYIZ'

YUKATEL Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Hedef tabii ki ligde kalmak. İlk 5 ile puan farkımız 7-8. İki maç kazansak üst sıralardayız. Hedefsiz bir yerlere gidilmiyor. Hedef ilk 5 ama 'Kimse bizim başımıza silah dayayıp, hadi ilk 5 yapın' demiyor. Öncelik hep Süper Lig'de olmak. Bizim Sivas'tan ne eksiğimiz var. Önümüzdeki sezon Sivas'ın yerinde olmak isteriz. Şehrin markasını en iyi yerlere getirmek için canla başla mücadele edeceğiz" dedi. TFF Başkanı Nihat Özdemir'e övgüler yağdıran Çetin, "VAR sistemi önemli. 73 karar VAR'a gitmiş sadece 4'ü doğru çıkmış 69'u can yakmış" şeklinde konuştu.



MEHMET AKYÜZ A.DEMİR YOLUNDA

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un golcü futbolcusu Mehmet Akyüz transferi için Adana Demirspor ile her konuda anlaştığı öğrenildi. Horoz'da kadro dışı bırakılan 34 yaşındaki golcü oyuncu için yeşil-siyahlı kulübün kapısını çalan Adana temsilcisi ile her konuda anlaşma sağlandı. İki kulübün yetkilileri el sıkıştı. Bu sezon yeşil-siyahlı forma ile Süper Lig'de 7 maça çıkan Akyüz, gol atamadı. Türkiye Kupası'nda ise 4 kez forma giyen tecrübeli oyuncu 2 gol kaydetti. Mehmet Akyüz'ün 30 Haziran 2020 tarihine kadar Denizlispor ile sözleşmesi bulunuyor.

