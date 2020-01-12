Yeni aday Fofana

Cim Bom’un kiralık olarak kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki oyuncu için Schalke 04’ün de ısrarcı olduğu öğrenilirken bu konuda rekabet yaşanıyor

Galatasaray'ın orta sahaya takviye için düşündüğü isimler arasına bir yıldız daha eklendi. Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi, Jesse Sekidika gibi genç oyuncuları transfer eden Aslan, bu kez Udinese'nin Fransız orta saha oyuncusu Seko Fofana'ya kanca attı. Footmercato Aslan'ın oyuncu için İtalyan kulübüne teklifte bulunduğunu öne sürerken 24 yaşındaki yıldızla Alman ekiplerinden Schalke 04'ün de ilgilendiği öne sürüldü. Oyuncuyla ilgili elini çabuk tutmak isteyen yönetim 2022 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi devam eden yıldız oyuncu kiralık olarak düşünülüyor.

WANYAMA TAKİBİ

Steven Nzonzi'yi Antalya kampı kadrosuna almayan Galatasaray'ın bir süredir listesinde yer alan Tottenham'ın başarılı oyuncusu Victor Wanyama ile ilgili görüşmelerinin de devam ettiği öğrenilirken iki oyuncudan birinin gelecek hafta içerisinde imza attırmak istediği kaydedildi. G.Saray teknik heyetinin bu transferin dışında bir de Falcao'ya alternatif yaratmak istediği bunun için gelecek hafta içi bu konuyla alakalı yönetimle bir görüşme yapılacağı bildirildi.



ONYEKURU 4. HAFTA FORMA GİYEBİLECEK

GALATASARAY'DA tatil için gittiği ülkesi Nijerya'da sıtma hastalığına yakalanan yıldız hücum oyuncusu Henry Onyekuru'nun durumu herkesi şok ederken futbolcunun sahalardan bir ay uzak kalacağı ortaya çıktı. Nijeryalı oyuncunun sarı-kırmızılı ekibin Ziraat Türkiye Kupası'ndan oynayacağı iki Çaykur Rizespor mücadalesinin yanı sıra ligde karşılaşacağı Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor karşılaşmalarını kaçıracağı en iyi ihtimalle Kasımpaşa karşısında sahada olabileceği bildirildi.